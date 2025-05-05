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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Шольц як канцлер востаннє поговорив із Зеленським: деталі

Шольц наголошує на тому, що уряд його наступника також буде підтримувати Україну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Олаф Шольц.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц. / © Associated Press

Олаф Шольц, як канцлер Німеччини, 5 травня востаннє поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише "ЄП".

Зазначається, що Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії".

Поговорили політики і про шляхи досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. Шольц згадав про готовність Києва до 30-денного безумовного перемир’я.

"(Путін – Ред.) також повинен нарешті відповісти на це, припинити свою цинічну тактику затягування часу і завершити свою безжальну кампанію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Шольц запевнив у підтримці Києва з боку Берліна спільно з європейськими та міжнародними партнерами.

Зауважимо, що вже 6 травня у німецькому Бундестазі заплановане затвердження Фрідріха Мерца на посаді канцлера. Напередодні Соціал-демократична партія офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Видання Spigel пише, що підписання угоди "Відповідальність за Німеччину" за 10 тижнів після дострокових виборів визначає формат нового уряду, що стане п'ятою коаліцією в історії ФРН у такому складі. 

Нагадаємо, раніше Die Welt писало про те, що Фрідріх Мерц здійснить свій перший закордонний візит до України. Зазначається, що він буде приурочений до саміту "Коаліції охочих", який відбудеться у Києві 9 травня.

Окрім того, Мерц, на відміну від свого попередника, заявив про готовність поставити для ЗСУ ракети дальнього радіусу дії Taurus. Зауважимо, що в партії Шольца цьому не раді, бо нібито такі дії можуть призвести до ескалації в Україні.

Заяви Мерца також неабияк налякали Кремль. В адміністрації “фюрера” Володимира Путіна пригрозили ескалацією війни. Аналогічні позиції Росія нібито бачить й в інших європейських столицях, де нібито “не прагнуть миру”.

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