Орбан обурився через заяву Зеленського: що не сподобалося "другу Путіна"

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Угорський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що він хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд.

Про це угорський політик заявив під час засідання парламенту, повідомив його речник Золтан Ковач, повідомляє "ЄП".

Зазначається, що під час дискусії в парламенті Орбан висловився про те, Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Будапешт схвалить її.

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"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", - висловився очільник уряду Угорщини.

За словами прем’єра, ці очікування не справдяться. Як аргумент Орбан заявив про те, що, мовляв, вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", - заявив Орбан і закликав угорців висловити свою думку щодо вступу України під час голосування на "національних консультаціях".

Нагадаємо, днями Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну. Він цинічно сказав про те, що нібито Будапешт втратив кілька мільярдів євро за три роки через війну. Мовляв, його країна не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надані Україні, залишалися в європейській економіці.

Українського президента Володимира Зеленський обурився дії Орбана. За його словами, Орбан втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі". Дії угорського прем’єра, наголошує президент, пов’язані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026-го.

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