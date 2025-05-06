В Україні святкують День піхоти: історія свята і вітання командувачів ЗСУ (відео)

День піхоти ЗСУ / © Олександр Сирський

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В Україні 6 травня святкують День піхоти ЗСУ. Сучасна піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту та пише історію новітньої української державності. Свої вітання з Днем піхоти висловили військові та політичні високопосадовці.

Про День піхоти читайте на ТСН.ua.

День піхоти в Україні щорічно відзначають 6 травня. Цей день 19 квітня 2019 року встановив тодішній президент України Петро Порошенко задля вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, а також задля започаткування сучасних військових традицій.

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6 травня — дата, обрана невипадково. Саме цього дня 1648 року відбулася знаменита битва під Жовтими Водами, де українські козаки здобули блискучу перемогу. Цю подію вважають першою значною звитягою у Національно-визвольній війні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Крім того, за церковним календарем 6 травня вшановують святого Юрія Змієборця — покровителя українського воїнства.

З нагоди Дня піхоти Сухопутні війська ЗСУ опублікували відеоролик з закликом подякувати піхотинцям.

«Європейські столиці та українські міста, великі заводи та маленькі кав’ярні, тисячолітні храми та дитячі майданчики, український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті», — звучить у ролику.

Дата публікації 10:06, 06.05.25 Кількість переглядів 4 Відео до Дня піхоти ЗСУ: «Україна стоїть, бо стоїть піхота»

Вітання з Днем піхоти

Свої вітання з нагоди Дня піхоти опублікували головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та міністр оборони України Рустем Умєров.

Вітання від Сирського

«Сьогодні ми вшановуємо тих, хто буквально тримає нашу українську землю — воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів Сухопутних військ та військ територіальної оборони Збройних сил України», — йдеться у дописі Сирського.

Він зазначив, що військові у всьому світі знають аксіому: жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, допоки там не стоїть твій піхотинець.

«Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба — українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово», — акцентував головком ЗСУ.

Сирський заявив, що українці низько схиляють голови перед пам’яттю воїнів піхотних підрозділів, які поклали на вівтар майбутньої перемоги найцінніше — свої життя.

«Ви пишете історію новітньої української державності. Ви і є новітня історія України. Дякую кожному з вас за незламність, за боротьбу, за служіння Україні і українському народові!», — йдеться у дописі генерала.

Вітання від Драпатого

У вітанні з Днем піхоти Драпатий вказав, що завдяки стійкості та силі духу, яку українські піхотинці щодня проявляють на полі бою, тримається сучасний світ, а не тільки наша держава.

«Ваша робота настільки ж складна та виснажлива, наскільки й необхідна. Я дякую кожному військовослужбовцю-піхотинцю, який докладає надлюдських зусиль, щоб не пустити загарбника далі. Україна стоїть, бо стоїть піхота«, — наголосив командувач Сухопутних військ.

Вітання від Умєрова

Умєров заявив, що піхотинці є основою української армії, їхня стійкість і рішучість щодня тримають фронт та змінюють хід війни.

«Маю велику честь привітати українських піхотинців з професійним святом. Ви — основа нашої армії. Ваша стійкість, витримка і рішучість — щодня тримають фронт. Ви зустрічаєте ворога, відбиваєте атаки, переходите у наступ, звільняєте українську землю — метр за метром», — йдеться у повідомленні міністра в Мережі.

Він акцентував, що саме піхота ламає плани ворога і змінює хід війни. На рахунку піхоти сотні тисяч знищених окупантів і тисячі одиниць ураженої техніки.