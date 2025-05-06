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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
624
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1 хв

У Черкасах серія вибухів: місто атакують російські БпЛА

Мешканці Черкас чули звуки вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Зранку 6 травня у Черкасах пролунала серія вибухів. Регіон атакують ворожі БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:

  • Черкаси — БпЛА у напрямку міста!

  • Група БпЛА на межі Черкащини на Кіровоградщини.

  • БпЛА над Черкасами.

Черкасців закликали перебувати у безпечних місцях.

Стало відомо, що у місті працює ППО по російських “Шахедах”. Жителі фіксували, як після вибухів здіймається стоп диму.

Нагадаємо, вночі, 4 травня, російська армія атакувала Черкаси. Внаслідок удару горіли квартири. Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.

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