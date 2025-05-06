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- Війна
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У Черкасах серія вибухів: місто атакують російські БпЛА
Мешканці Черкас чули звуки вибухів.
Зранку 6 травня у Черкасах пролунала серія вибухів. Регіон атакують ворожі БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:
Черкаси — БпЛА у напрямку міста!
Група БпЛА на межі Черкащини на Кіровоградщини.
БпЛА над Черкасами.
Черкасців закликали перебувати у безпечних місцях.
Стало відомо, що у місті працює ППО по російських “Шахедах”. Жителі фіксували, як після вибухів здіймається стоп диму.
Нагадаємо, вночі, 4 травня, російська армія атакувала Черкаси. Внаслідок удару горіли квартири. Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.