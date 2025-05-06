Армія РФ готує десантну операцію на Херсонщині: яка мета ворога

Херсонська область

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РФ готує десантну операцію на Херсонщині. Поблизу вже зафіксовано 300 ворожих човнів. Ворог намагається висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони України.

Про це повідомив офіцер водолазного загону "ОМЕГА" НГУ Юрій Ткачук в ефірі Ранок.LIVE

“Мета РФ — правий берег Дніпра, контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Це великий амбітний проєкт, який хоче реалізувати РФ”, — зазначив він.

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Спостерігається постійний рух техніки на Кінбурнській косі. Звідти окупанти також здійснюють обстріли мінометами, дронами та РСЗВ.

"Поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження. Вони хочуть знищити усе навколо, лише тоді не буде сенсу перебувати Силам оборони на цих ділянках", — пояснив Ткачук.

Утім наші бійці активно діють на тій ділянці. Ворожа техніка ефективно знищується.

Чи вдасться Росії досягти бажаного на Херсонщині: відповідь РНБО

Як зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були, Силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту.

“Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати”, — наголосив він.

Також Коваленко нагадує: бажання ворога і його можливості — це різні речі.

“Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити і не дамо. Так само і по Херсонщині — бажання є давно, але дурень думкою багатіє”, — стверджує керівник ЦПД.

Раніше йшлося про те, що на Херсонщині вже кілька днів окупанти здійснюють спроби закріпитися на острові Бугаз. Противник хоче створити плацдарм для форсування Дніпра.