Ексдружина Позитива вночі йому зателефонувала і здивувала причиною

Позитив із колишньою дружиною / © instagram.com/annchuk

Реклама

Ексдружина українського співака Позитива, він же Олексій Завгородній, зізналась, що вночі йому телефонує, та пояснила чому.

Пара розлучилася далекого 2021 року. Утім, як говорить Анна Андрійчук, вони розірвали стосунки з повагою одне до одного та підтримують дружній зв'язок. Ба більше, колишнє подружжя навіть може поспілкуватися вночі.

Як от, наприклад, цього разу Андрійчук опублікувала в Instagram фото, де показала, як через відеозв'язок розмовляє з ексчоловіком. Колишня дружина виконавця говорить, що це неабияк приємно, коли вони радіють успіхам одне одного. Наостанок Андрійчук зазначила, що пишається Позитивом та побажала йому рухатися лише вперед.

Реклама

Позитив із колишньою дружиною / © instagram.com/annchuk

"Знаєте, що таке справжнє розлучення з повагою? Це коли радієте успіхам одне одного! Пишаюся тобою як і завжди! Тільки вперед, друже", - поділилася Андрійчук.

Нагадаємо, Позитив наразі перебуває в шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Закохані виховують 4-місячну донечку. Нещодавно виконавець ділився фото з їхньої родинної прогулянки.