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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1350
Час на прочитання
1 хв

Ексдружина Позитива вночі йому зателефонувала і здивувала причиною

Також Анна Андрійчук висловилася про їхнє розлучення і зізналась, в яких стосунках вони залишилися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Позитив із колишньою дружиною

Позитив із колишньою дружиною / © instagram.com/annchuk

Ексдружина українського співака Позитива, він же Олексій Завгородній, зізналась, що вночі йому телефонує, та пояснила чому.

Пара розлучилася далекого 2021 року. Утім, як говорить Анна Андрійчук, вони розірвали стосунки з повагою одне до одного та підтримують дружній зв'язок. Ба більше, колишнє подружжя навіть може поспілкуватися вночі.

Як от, наприклад, цього разу Андрійчук опублікувала в Instagram фото, де показала, як через відеозв'язок розмовляє з ексчоловіком. Колишня дружина виконавця говорить, що це неабияк приємно, коли вони радіють успіхам одне одного. Наостанок Андрійчук зазначила, що пишається Позитивом та побажала йому рухатися лише вперед.

Позитив із колишньою дружиною / © instagram.com/annchuk

Позитив із колишньою дружиною / © instagram.com/annchuk

"Знаєте, що таке справжнє розлучення з повагою? Це коли радієте успіхам одне одного! Пишаюся тобою як і завжди! Тільки вперед, друже", - поділилася Андрійчук.

Нагадаємо, Позитив наразі перебуває в шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Закохані виховують 4-місячну донечку. Нещодавно виконавець ділився фото з їхньої родинної прогулянки.

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