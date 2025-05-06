Экс-жена Позитив ночью ему позвонила и удивила причиной

Позитив с бывшей женой / © instagram.com/annchuk

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Экс-жена украинского певца Позитива, он же Алексей Завгородний, призналась, что ночью ему звонит, и объяснила почему.

Пара развелась в далеком 2021 году. Впрочем, как говорит Анна Андрийчук, они разорвали отношения с уважением друг к другу и поддерживают дружескую связь. Более того, бывшие супруги даже могут пообщаться ночью.

Как, например, на этот раз Андрийчук опубликовала в Instagram фото, где показала, как через видеосвязь разговаривает с экс-мужем. Бывшая жена исполнителя говорит, что это очень приятно, когда они радуются успехам друг друга. Напоследок Андрийчук отметила, что гордится Позитивом и пожелала ему двигаться только вперед.

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Позитив с бывшей женой / © instagram.com/annchuk

"Знаете, что такое настоящий развод с уважением? Это когда радуетесь успехам друг друга! Горжусь тобой как всегда! Только вперед, друг", - поделилась Андрийчук.

Напомним, Позитив в настоящее время состоит в браке с танцовщицей Юлией Сахневич. Влюбленные воспитывают 4-месячную дочь. Недавно исполнитель делился фото с их семейной прогулки.