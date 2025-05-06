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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Черкассах серия взрывов: город атакуют российские БпЛА

Жители Черкасс слышали звуки взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедов"

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

Утром 6 мая в Черкассах прогремела серия взрывов. Регион атакуют вражеские БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Воздушные силы информировали о движении враждебных БПЛА:

  • Черкассы - БпЛА в направлении города!

  • Группа БпЛА на границе Черкасской области в Кировоградской области.

  • БПЛА над Черкассами.

Черкасцев призвали находиться в безопасных местах.

Стало известно, что в городе работает ПВО по российским "Шахедам". Жители фиксировали, как после взрывов поднимается стоп дыма.

Напомним, ночью, 4 мая, российская армия атаковала Черкассы. В результате удара горели квартиры. Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара.

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