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В Черкассах серия взрывов: город атакуют российские БпЛА
Жители Черкасс слышали звуки взрывов.
Утром 6 мая в Черкассах прогремела серия взрывов. Регион атакуют вражеские БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушные силы информировали о движении враждебных БПЛА:
Черкассы - БпЛА в направлении города!
Группа БпЛА на границе Черкасской области в Кировоградской области.
БПЛА над Черкассами.
Черкасцев призвали находиться в безопасных местах.
Стало известно, что в городе работает ПВО по российским "Шахедам". Жители фиксировали, как после взрывов поднимается стоп дыма.
Напомним, ночью, 4 мая, российская армия атаковала Черкассы. В результате удара горели квартиры. Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара.