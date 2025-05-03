Зеленський обурився через дії Орбана: що роздратувало президента

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / © press-centr.com

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Президент Володимир Зеленський обурився через заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це український лідер заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, Орбан втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі". Дії угорського прем’єра, наголошує президент, пов’язані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026-го.

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"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан - Ред.) це робить тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну", – переконаний Зеленський.

Так, глава держави згадав опитування угорської опозиції, згідно з яким "70% за вступ України в ЄС", коментуючи заяви прем’єра про неможливість вступу України до ЄС.

Президент також сказав, що Орбан робить "дуже небезпечні речі" для Євросоюзу, і Україна повідомляє про це партнерів.

"Він може бути проти, але робити якісь кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", – пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, днями Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну. Зокрема, з його слів, членство країни в Європейському Союзу невигідне для Будапешта, бо, мовляв, загрожує угорській економіці. Угорський прем’єр цинічно наголосив, що до Києву “гроші везуть тачками”.

Ще раніше очільник угорського уряду проголосував проти членства України в ЄС та агітував угорців робити так само. На одному з опублікованих прем’єром фото видно, що він поставив позначку у графі “проти” на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.

Дата публікації 14:24, 03.05.25 Кількість переглядів 5 Зараз! Зеленський назвав зустріч з Трампом найкращою, розніс перемир'я Путіна й натякнув на дещо!