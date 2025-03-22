Трамп позбавив правового статусу 530 тисяч мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців у Сполучених Штатах, згідно з повідомленням Федерального реєстру, що є останнім розширенням його боротьби з імміграцією.

Про це пише Reuters.

Цей крок, який набув чинності 24 квітня, скорочує програму, надану мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену, яка дозволяла їм потрапити в країну повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.

Трамп вжив заходів для посилення імміграційного контролю після вступу на посаду, включаючи поштовх до депортації рекордної кількості нелегальних мігрантів у США. Він стверджував, що законні програми умовно-дострокового звільнення, запущені за часів його попередника-демократа, вийшли за межі федерального закону, і закликав до їх припинення в указі від 20 січня.

6 березня Трамп заявив, що "дуже скоро" вирішить, чи позбавляти захисту близько 240 тисяч українців, які втекли до США під час конфлікту з Росією. Зауваження Трампа стали відповіддю на повідомлення Reuters про те, що його адміністрація планує скасувати статус для українців уже у квітні.

Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати почали депортацію сотень нелегальних мігрантів, яких відправили назад до країн походження військовими літаками. В Білому домі похвалилися “найбільшою операцією з масової депортації в історії”.

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