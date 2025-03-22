Трамп лишил правового статуса 530 тысяч мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа отменит временный правовой статус 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев в Соединенных Штатах, согласно сообщению Федерального реестра, являющегося последним расширением его борьбы с иммиграцией.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг, вступивший в силу 24 апреля, сокращает программу, предоставленную мигрантам при бывшем президенте Джо Байдене, позволявшей им попасть в страну воздушным транспортом, если у них было спонсоров из США.

Трамп принял меры для усиления иммиграционного контроля после вступления в должность, включая толчок к депортации рекордного количества нелегальных мигрантов в США. Он утверждал, что законные программы условно-досрочного увольнения, запущенные при его предшественнике-демократе, вышли за пределы федерального закона, и призвал к их прекращению в указе от 20 января.

6 марта Трамп заявил, что "очень скоро" решит, лишать ли защиты около 240 тысяч украинцев, бежавших в США во время конфликта с Россией. Замечания Трампа стали ответом на сообщение Reuters о том, что его администрация планирует упразднить статус для украинцев уже в апреле.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, отправленных обратно в страны происхождения военными самолетами. В Белом доме похвастались "крупнейшей операцией по массовой депортации в истории".

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