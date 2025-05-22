Безпілотники атакують Рязанський НПЗ (відео)

Атака безпілотниками на Росію / © ТСН.ua

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Невідомі безпілотники 22 травня атакують Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Регіон уже понад добу зазнає нальоту дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, за останню годину у районі НПЗ начебто збили п’ять дронів. Уламки впали за територією підприємства.

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Як зазначають пропагандисти, безпілотники летять на Рязань вже понад добу — це наймасовіша атака на регіон від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Повідомляється, що для перехоплення дронів у небо підняли військовий гелікоптер.

Дата публікації 14:21, 22.05.25 Кількість переглядів 7 Рязанський НПЗ опинився під атакою дронів

Зауважимо, російське Міністерство оборони відзвітувало, що під час відбиття масованого нальоту безпілотників від вечора 20 травня до ранку 22 травня поза зоною бойових дій було збито 485 начебто українських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 22 травня росіяни поскаржилися на дрони, що летіли на Москву. У Підмосков’ї чули вибухи та було запроваджено обмеження у роботі трьох аеропортів.

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Нічні вибухи прогриміли і над Тулою в Росії. Вони також були пов’язані зі збиттям безпілотників. У багатьох будинках здригнулися вікна, а місцеві жителі прокинулися від звуків роботи ППО.

Вранці Міноборони РФ інформувало про збиття 35 дронів над Москвою та Підмосков’ям, над Орловською, Курською, Бєлгородською, Тульською, Калузькою, Липецькою, Смоленською та Брянською областями.