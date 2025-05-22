Партизани "Атеш" розкрили схему постачання БпЛА "Елерон-3" ворогу (документи)

російський безпілотник «Елерон-3» / © Telegram / Рух "АТЕШ"

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Партизани «Кібер Атеш» розкрили схему передавання безпілотників «Елерон-3» російським військам на півдні України. Вдалося дізнатися маршрути, адреси складів та імена відповідальних за виробництво дронів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі руху.

Спеціалісти «Кібер Атеш» зламали телефон співробітника ЗАТ «ЕНІКС» — компанії-виробника російських безпілотників «Елерон-3». У телефоні були знайдені офіційні документи: акти приймання-передавання, виписки з наказів, службове листування та схеми логістики. Вдалося відновити повний ланцюжок постачання дронів — від виробництва до фронту.

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Так, з’ясувалося, що безпілотники «Елерон-3» передаються російським підрозділам угруповання «Дніпро», що діють на Херсонському та Запорізькому напрямках. Йдеться про 205-ту та 80-ту мотострілкові бригади, 104-ту десантно-штурмову дивізію, 810-ту бригаду морпіхів.

«Деякі з них (дронів — ред.), утім, уже вирушили на фронт із приємними сюрпризами. Також частина техніки прямує до Липецького авіацентру — для випробувань та навчання особового складу», — вказано в повідомленні партизанського руху.

Згідно з накладними, ціна одного дрона «Елерон-3» перевищує 3,2 млн руб. Лише в межах однієї партії зафіксовано передавання 131 безпілотника на суму понад 50 млн руб.

Водночас у телефоні співробітника ЗАТ «ЕНІКС» знайшли листування зі скаргами самих російських окупантів: дрони «глючать», «збиваються РЕБ», «багато браку».

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«Тепер ми маємо все: маршрути, адреси складів, але головне — імена відповідальних за виробництво. Ходіть і озирайтесь — ви військова ціль. Зібрані дані вже передані Силам оборони України та допоможуть ефективніше знищувати ворожі БПЛА», — резюмували в «Атеш».

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Документи, які розкривають схему постачання БпЛА «Елерон-3» російським військам на півдні України / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Що відомо про дрони «Елерон-3»: характеристики

«Елерон-3» — це російський тактичний комплекс повітряної розвідки ближньої дії. Призначений для цілодобового спостереження з використанням оптико-електронних засобів. Основні завдання БпЛА:

виявлення та розпізнавання об’єктів у реальному часі;

визначення координат цілей із прив’язкою до системи ГЛОНАСС;

аерофотозйомка місцевості.

До слова, росіяни постійно модернізують дрони-камікадзе типу «Шахед». Як повідомив військовий аналітик Денис Попович, ворог встановив на ці безпілотники нову антену, яка дозволяє серед хибних сигналів відокремлювати правильний і далі рухатись за курсом. Це означає, що окупанти активно борються з українськими системами РЕБ.