Партизаны "Атеш" раскрыли схему поставок БпЛА "Элерон-3" врагу (документы)

Российский беспилотник «Элерон-3» / © Telegram / Движение "АТЕШ"

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Партизаны «Кибер Атеш» раскрыли схему передачи беспилотников «Элерон-3» российским войскам на юге Украины. Удалось узнать маршруты, адреса складов и имена ответственных за производство дронов.

Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

Специалисты «Кибер Атеш» взломали телефон сотрудника ЗАО «ЭНИКС» — компании-производителя российских беспилотников «Элерон-3». В телефоне были найдены официальные документы: акты приемки-передачи, выписки из приказов, служебная переписка и схемы логистики. Удалось восстановить полную цепочку поставок дронов — от производства до фронта.

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Так, выяснилось, что беспилотники «Элерон-3» передаются российским подразделениям группировки «Днепр», действующим на Херсонском и Запорожском направлениях. Речь идет о 205-й и 80-й мотострелковых бригадах, 104-й десантно-штурмовой дивизии, 810-й бригаде морпехов.

«Некоторые из них (дронов — ред.), впрочем, уже отправились на фронт с приятными сюрпризами. Также часть техники направляется в Липецкий авиацентр — для испытаний и обучения личного состава», — указано в сообщении партизанского движения.

Согласно накладным, цена одного дрона «Элерон-3» превышает 3,2 млн руб. Только в пределах одной партии зафиксирована передача 131 беспилотника на сумму более 50 млн руб.

В то же время в телефоне сотрудника ЗАО «ЭНИКС» нашли переписку с жалобами самих российских оккупантов: дроны «глючат», «сбиваются РЭБ», «много брака».

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«Теперь мы имеем все: маршруты, адреса складов, но главное — имена ответственных за производство. Ходите и оглядывайтесь — вы военная цель. Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины и помогут эффективнее уничтожать вражеские БПЛА», — резюмировали в «Атеш».

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Документы, раскрывающие схему поставки БпЛА «Элерон-3» российским войскам на юге Украины / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Что известно о дронах «Элерон-3»: характеристики

«Элерон-3» — это российский тактический комплекс воздушной разведки ближнего действия. Предназначен для круглосуточного наблюдения с использованием оптико-электронных средств. Основные задачи БпЛА:

обнаружение и распознавание объектов в реальном времени;

определение координат целей с привязкой к системе ГЛОНАСС;

аэрофотосъемка местности.

К слову, россияне постоянно модернизируют дроны-камикадзе типа «Шахед». Как сообщил военный аналитик Денис Попович, враг установил на эти беспилотники новую антенну, которая позволяет среди ложных сигналов отделять правильный и дальше двигаться по курсу. Это означает, что оккупанты активно борются с украинскими системами РЭБ.