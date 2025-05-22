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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены выросли вдвое: почему в Украине подорожал популярный фрукт

Цены на яблоки в Украине стремительно выросли — за неделю подорожание достигло 14%.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на яблоки

Цены на яблоки / © Pexels

Украинцы сталкиваются со значительным подорожанием яблок — за неделю цены выросли в среднем на 14%.

Об этом рассказали аналитики EastFruit.

Сейчас фрукт реализуют по 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), что вдвое выше, чем в прошлом году.

Главной причиной является сезонный дефицит: запасы прошлогоднего урожая почти исчерпаны, а новый — задерживается из-за холодной весны. Ранние сорта поступят в продажу не раньше июня.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен до поступления первых партий фруктов нового сезона

Напомним, в Украине цены на популярную ягоду бьют рекорды.

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