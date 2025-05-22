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Цены выросли вдвое: почему в Украине подорожал популярный фрукт
Цены на яблоки в Украине стремительно выросли — за неделю подорожание достигло 14%.
Украинцы сталкиваются со значительным подорожанием яблок — за неделю цены выросли в среднем на 14%.
Об этом рассказали аналитики EastFruit.
Сейчас фрукт реализуют по 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), что вдвое выше, чем в прошлом году.
Главной причиной является сезонный дефицит: запасы прошлогоднего урожая почти исчерпаны, а новый — задерживается из-за холодной весны. Ранние сорта поступят в продажу не раньше июня.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен до поступления первых партий фруктов нового сезона
Напомним, в Украине цены на популярную ягоду бьют рекорды.