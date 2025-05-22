"Меморандум мира" от Кремля: что стоит за новыми требованиями РФ — мнение эксперта

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия может включить в свой вариант так называемого «меморандума мира» целый перечень ультимативных требований, касающихся не только Украины, но и глобальной безопасности в Европе и мире.

Об этом для РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

По словам эксперта, документ, который РФ потенциально может выдвинуть Западу, будет содержать несколько уровней: глобальный, континентальный и украинский. При этом некоторые формулировки в меморандуме могут быть зашифрованы в виде сложной дипломатической речи, чтобы замаскировать истинную цель Москвы.

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На глобальном уровне речь идет о требованиях:

о выходе США из Европы;

вывод американских военных из Румынии, Польши и стран Балтии.

На континентальном уровне Кремль может потребовать:

отступление НАТО из центральной и восточной Европы к границам современной Германии.

В так называемом «украинском блоке» требований России, по словам Бессмертного, могут быть следующие пункты:

нейтралитет Украины;

сокращение численности армии до 30-60 тысяч;

полное разоружение с жестким контролем вооружения;

запрет членства в НАТО;

восстановление статуса русского языка и усиление роли РПЦ;

требования по «денацификации» и «демилитаризации»;

претензии к пяти украинским регионам.

«Это не новые идеи. То, что Россия озвучивала еще с 2007 года — из выступления Медведева и Путина на Мюнхенской конференции, будет интегрировано в меморандум», — отметил Бессмертный.

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Он также добавил, что часть терминов, которые могут быть использованы в документе, намеренно запутаны — вроде «первопричины», «неделимость глобальной безопасности», «законные территориальные интересы РФ». Это, по словам эксперта, делается для того, чтобы запутать политическое руководство США, в частности, Дональда Трампа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание.

В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что для подписания документа нужна «новая власть» в Украине.

По его словам, cпикер Верховной Рады может не подойти на роль подписчика, а президент Украины Владимир Зеленский «нелегитимен».

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