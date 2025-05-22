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"Меморандум мира" от Кремля: что стоит за новыми требованиями РФ — мнение эксперта
Под видом мирных инициатив, Кремль может навязать Европе и Украине новую карту безопасности.
Россия может включить в свой вариант так называемого «меморандума мира» целый перечень ультимативных требований, касающихся не только Украины, но и глобальной безопасности в Европе и мире.
Об этом для РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
По словам эксперта, документ, который РФ потенциально может выдвинуть Западу, будет содержать несколько уровней: глобальный, континентальный и украинский. При этом некоторые формулировки в меморандуме могут быть зашифрованы в виде сложной дипломатической речи, чтобы замаскировать истинную цель Москвы.
На глобальном уровне речь идет о требованиях:
о выходе США из Европы;
вывод американских военных из Румынии, Польши и стран Балтии.
На континентальном уровне Кремль может потребовать:
отступление НАТО из центральной и восточной Европы к границам современной Германии.
В так называемом «украинском блоке» требований России, по словам Бессмертного, могут быть следующие пункты:
нейтралитет Украины;
сокращение численности армии до 30-60 тысяч;
полное разоружение с жестким контролем вооружения;
запрет членства в НАТО;
восстановление статуса русского языка и усиление роли РПЦ;
требования по «денацификации» и «демилитаризации»;
претензии к пяти украинским регионам.
«Это не новые идеи. То, что Россия озвучивала еще с 2007 года — из выступления Медведева и Путина на Мюнхенской конференции, будет интегрировано в меморандум», — отметил Бессмертный.
Он также добавил, что часть терминов, которые могут быть использованы в документе, намеренно запутаны — вроде «первопричины», «неделимость глобальной безопасности», «законные территориальные интересы РФ». Это, по словам эксперта, делается для того, чтобы запутать политическое руководство США, в частности, Дональда Трампа.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание.
В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что для подписания документа нужна «новая власть» в Украине.
По его словам, cпикер Верховной Рады может не подойти на роль подписчика, а президент Украины Владимир Зеленский «нелегитимен».