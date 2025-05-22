У Путина придумали причину не подписывать меморандум с Украиной

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что для подписания документа нужна «новая власть» в Украине.

Реклама

По его словам, cпикер Верховной Рады может не подойти на роль подписчика, а президент Украины Владимир Зеленский «нелегитимен».

«Важно то, чья подпись (на документах — ред.), потому что нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то, что внешнюю. Соответственно могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — сказал он.

Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что от официального Киева подписывает договоренность об урегулировании «человек, имеющий на то мандат народа», «иначе будут проблемы».

«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписчик. А ведь речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука — ред.) какие-то полномочия по подписи», — заявил чиновник.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина могут подписать меморандум, после которого будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. Ожидается, что в меморандуме речь пойдет о прекращении огня.

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести уже к карте, ведущей к окончанию войны. То есть к договору. Речь идет о меморандуме, который будет поддержан двумя странами, в котором есть и прекращение огня», — подчеркнул Зеленский.