У Путіна вигадали причину не підписувати меморандум з Україною

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін заговорив про меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир в Україні. Але тепер влада РФ вигадала причину, щоб зірвати можливе підписання.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАРС.

У коментарі ЗМІ директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що для підписання документа потрібна «нова влада» в Україні.

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З його слів, cпікер Верховної Ради може не підійти на роль підписувача, а президент України Володимир Зеленський «нелегітимний».

«Важливо те, чий підпис (на документах — ред.), тому що наразі нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те, що зовнішній. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою», — сказав він.

Представник МЗС РФ каже, що потрібно бути точно впевненим, що від офіційного Києва підписує домовленість про врегулювання «людина, яка має на те мандат народу», «інакше будуть проблеми».

«Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписувач. А наразі йдеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це у голови парламенту (в даному випадку Руслана Стефанчука — ред.) якісь повноваження щодо підпису», — заявив чиновник.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та Україна можуть підписати меморандум, після якого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. Очікується, що у меморандумі йтиметься про припинення вогню.

«В двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни. Тобто до договору. Йдеться про меморандум, який буде підтриманий двома країнами, в якому є і припинення вогню», — наголосив Зеленський.