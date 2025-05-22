Хто вбив Портнова: політолог озвучив свою версію

Андрій Портнов / © УНІАН

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Смерть Андрія Портнова могла бути вигідна як проросійським, так і проукраїнським політичним силам.

Про це заявив політолог Михайло Притула в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, ключем до розуміння цієї ситуації може бути «дамп пам’яті» електронної пошти помічника Владислава Суркова — архітектора анексії Донбасу. У цьому масиві даних згадується персонаж на ім’я Казбек — псевдонім, який, за даними міжнародних дослідників з Bellingcat та OSINT-аналітиків, належав саме Портнову.

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«Він отримував фінансування від Суркова, писав юридичні документи для анексії Криму і Донбасу, підтримував і націоналістичні, і сепаратистські рухи, поляризуючи українське суспільство«, — зазначив Притула.

Політолог також вказав на можливу причетність Портнова до численних схем з відбирання бізнесу й майна. «Багато хто міг бажати усунення цієї людини, і не лише в Україні», — наголосив він.

Водночас Притула сумнівається, що до його ліквідації може бути причетна українська розвідка. «Для України це невигідно, адже може загострити відносини з європейськими партнерами», — підсумував він.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова:

Нагадаємо, у середу вранці в іспанському передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон невідомі застрелили колишнього українського політика та ексрадника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Інцидент стався близько 9:15 за місцевим часом біля престижної Американської школи. Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли до нього наблизились двоє або троє озброєних осіб і відкрили вогонь. Йому завдали щонайменше п’ять пострілів, три з яких — у голову та тулуб. За попередніми даними, один із пострілів у потилицю став смертельним.

Очевидці розповіли для ABC про ймовірного кілера, який стріляв у Портнова. Поблизу також бачили чоловіків на мотоциклі — ймовірно, спільників.

Заступник голови СБУ (2014-2015 роки), генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що за вбивством стоїть Росія.

А ось український політолог Володимир Фесенко не виключає, що причиною вбивства могли стати конфлікти бізнесового характеру або давні «боргові зобов’язання».

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