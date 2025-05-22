Кто убил Портнова: политолог озвучил свою версию

Андрей Портнов / © УНІАН

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Смерть Андрея Портнова могла быть выгодна как пророссийским, так и проукраинским политическим силам.

Об этом заявил политолог Михаил Притула в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, ключом к пониманию этой ситуации может быть «дамп памяти» электронной почты помощника Владислава Суркова — архитектора аннексии Донбасса. В этом массиве данных упоминается персонаж по имени Казбек — псевдоним, по данным международных исследователей из Bellingcat и OSINT-аналитиков, принадлежал именно Портнову.

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«Он получал финансирование от Суркова, писал юридические документы для аннексии Крыма и Донбасса, поддерживал и националистические, и сепаратистские движения, поляризуя украинское общество», — отметил Притула.

Политолог также указал на возможную причастность Портнова к многочисленным схемам по отъему бизнеса и имущества. « Многие могли желать устранения этого человека, и не только в Украине», — подчеркнул он.

Притула сомневается, что к его ликвидации может быть причастна украинская разведка. «Для Украины это невыгодно, ведь может обострить отношения с европейскими партнерами», — подытожил он.

Что известно об убийстве Андрея Портнова:

Напомним, в среду утром в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и эксрадеста президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Инцидент произошел около 9:15 по местному времени у престижной Американской школы. Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь. Ему нанесли не менее пяти выстрелов, три из которых — в голову и туловище. По предварительным данным, один из выстрелов в затылок стал смертельным.

Очевидцы рассказали для ABC о предполагаемом киллере, стрелявшем в Портнова. Поблизости тоже видели мужчин на мотоцикле — вероятно, подельников.

Заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что за убийством стоит Россия.

А вот украинский политолог Владимир Фесенко не исключает, что причиной убийства могли стать конфликты бизнес-характера или давние «долговые обязательства».

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