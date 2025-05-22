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Кто убил Портнова: политолог озвучил свою версию
Портнова неоднократно обвиняли в коррупции, рейдерстве и влиянии на суды. Также он обвиняется в причастности к репрессиям против участников Майдана.
Смерть Андрея Портнова могла быть выгодна как пророссийским, так и проукраинским политическим силам.
Об этом заявил политолог Михаил Притула в эфире телеканала «Киев24».
По его словам, ключом к пониманию этой ситуации может быть «дамп памяти» электронной почты помощника Владислава Суркова — архитектора аннексии Донбасса. В этом массиве данных упоминается персонаж по имени Казбек — псевдоним, по данным международных исследователей из Bellingcat и OSINT-аналитиков, принадлежал именно Портнову.
«Он получал финансирование от Суркова, писал юридические документы для аннексии Крыма и Донбасса, поддерживал и националистические, и сепаратистские движения, поляризуя украинское общество», — отметил Притула.
Политолог также указал на возможную причастность Портнова к многочисленным схемам по отъему бизнеса и имущества. « Многие могли желать устранения этого человека, и не только в Украине», — подчеркнул он.
Притула сомневается, что к его ликвидации может быть причастна украинская разведка. «Для Украины это невыгодно, ведь может обострить отношения с европейскими партнерами», — подытожил он.
Что известно об убийстве Андрея Портнова:
Напомним, в среду утром в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон неизвестные застрелили бывшего украинского политика и эксрадеста президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.
Инцидент произошел около 9:15 по местному времени у престижной Американской школы. Портнов находился за рулем автомобиля Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь. Ему нанесли не менее пяти выстрелов, три из которых — в голову и туловище. По предварительным данным, один из выстрелов в затылок стал смертельным.
Очевидцы рассказали для ABC о предполагаемом киллере, стрелявшем в Портнова. Поблизости тоже видели мужчин на мотоцикле — вероятно, подельников.
Заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что за убийством стоит Россия.
А вот украинский политолог Владимир Фесенко не исключает, что причиной убийства могли стать конфликты бизнес-характера или давние «долговые обязательства».