Кто стоит за убийством Портнова: версия экс-замглавы СБУ

Андрей Портнов / © УНИАН

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За убийством экс-заместителя Администрации президента Украины времен Виктора Януковича — Андрея Портнова — стоит, скорее всего, Россия.

Такое мнение заместитель главы СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал в эфире «Новини.Live».

Ягун объяснил, почему убийство Портнова — не дело Украины, а возможная операция России.

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«Портнов был огромной проблемой для Украины, и никто этого не скрывает. И все те ниточки, которые там тянулись, и за которые он, возможно, пытался подергивать, это так же всем было понятно. Как оно будет расследоваться? Я не сторонник каких-то внесудебных разборок, и несмотря на то, что я понимаю, что враг Украины мертвый — это лучший враг, но Украина точно не стоит за тем преступлением«, — утверждает экс-замглавы СБУ.

Он также аргументировал свое мнение, почему за убийством Портнова может стоять Россия.

«То, что он много вреда нанес Украине — да; то, что он использовал свои возможности для того, чтобы продвинуть своих людей в определенные порядки, организации, структуры — это так же правда, но ликвидировать человека на таком уровне, на котором он есть, Украина точно за этим не стоит. А вот Российской Федерации каждое такое убийство — это в очередной раз они сейчас раскроют свои информационные операции на предмет того, что «Украина — страна убийств, они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками», — рассказал Ягун.

На самом же деле, добавил он, «в Европе пока удалось поймать тех людей, за которыми стояла Российская Федерация, и убийства, которые совершили по приказу Российской Федерации».

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Напомним, Портнова застрелили утром 21 мая в пригороде Мадрида, выпустив в него пять пуль. Неизвестные совершили убийство возле элитного учебного заведения — Американской школы. В заведении сообщили, что погибший был одним из родителей, которые водили своих детей в эту школу. Пока что полиция не задержала ни одного подозреваемого.