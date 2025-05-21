Поджог дома Стармера: еще одному украинцу предъявили обвинения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Британская полиция выдвинула обвинения третьему украинцу, который может быть причастен к серии поджогов в Лондоне, среди которых — пожар в доме премьер-министра Кира Стармера.

Об этом сообщает Metropolitan Police.

Обвинение предъявлено 34-летнему Петру Починку, проживающему в северном Лондоне. Его арестовали 19 мая в районе Челси. Мужчина обвиняется в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь, а именно:

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в сговоре с Романом Лавриновичем, Станиславом Карпюком и другими неустановленными лицами на поджог чужого имущества,

с намерением нанести ущерб имуществу,

с намерением или осознанной небрежностью относительно того, что такие действия могут поставить жизнь другого лица под угрозу.

Починок 21 мая должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.

Обвинение касается периода с 17 апреля по 13 мая, в течение которого произошли три инцидента:

8 мая — поджог автомобиля в районе NW5, 11 мая — пожар у входа в дом в районе N7, 12 мая — пожар в жилом доме в районе NW5.

Отмечается, что «все эти инциденты связаны с известным публичным лицом (Стармером — ред.), поэтому расследование ведет отдел контртеррористических расследований полиции Метрополитен».

Напомним, ранее полиция Великобритании сообщила об аресте двух мужчин, подозреваемых в причастности к серии поджогов объектов недвижимости в северном Лондоне, связанных со Стармером.

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Так, 21-летний украинец Роман Лавринович получил обвинение в трех случаях поджога с намерением подвергать опасности жизнь. Суд взял его под стражу. Также 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк получил обвинение в сговоре с целью поджога с угрозой для жизни. Суд и его взял под стражу.