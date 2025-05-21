Підпал будинку Стармера: ще одному українцю висунули обвинувачення

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Британська поліція висунула звинувачення третьому українцеві, який може бути причетним до серії підпалів у Лондоні, серед яких — пожежа у будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це повідомляє Metropolitan Police.

Обвинувачено висунуто 34-річному Петрові Починку, який проживає у північному Лондоні. Його заарештували 19 травня у районі Челсі. Чоловік обвинувачується у змові з метою вчинення підпалу з наміром наражання на небезпеку життя, а саме:

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у змові з Романом Лавриновичем, Станіславом Карпюком та іншими невстановленими особами на підпал чужого майна,

із наміром завдати шкоди майну,

із наміром або усвідомленою недбалістю щодо того, що такі дії можуть поставити життя іншої особи під загрозу.

Починок 21 травня має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

Обвинувачення стосується періоду від 17 квітня до 13 травня, протягом якого сталися три інциденти:

8 травня — підпал автомобіля в районі NW5, 11 травня — пожежа біля входу до будинку в районі N7, 12 травня — пожежа в житловому будинку в районі NW5.

Зазначається, що «всі ці інциденти пов’язані з відомою публічною особою (Стармером — ред.), тому розслідування веде відділ контртерористичних розслідувань поліції Метрополітен».

Нагадаємо, раніше поліція Великої Британії повідомила про арешт двох чоловіків, підозрюваних у причетності до серії підпалів об’єктів нерухомості у північному Лондоні, пов’язаних зі Стармером.

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Так, 21-річний українець Роман Лавринович отримав обвинувачення у трьох випадках підпалу з наміром наражання на небезпеку життя. Суд узяв його під варту. Також 26-річниий громадянин Румунії Станіслав Карпюк отримав звинувачення у змові з метою підпалу з загрозою для життя. Суд і його взяв під варту.