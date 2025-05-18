Справа про підпал будинку британського прем'єр-міністра: поліція затримала другого підозрюваного

Британська поліція затримала ще одного підозрюваного в підпалі будинку Кіра Стармера / © Getty Images

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Британська поліція повідомила про арешт другого підозрюваного у причетності до серії підпалів об’єктів нерухомості, пов’язаних із прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Північному Лондоні. Напередодні за цими ж звинуваченнями було заарештовано громадянина України.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві поліції, опублікованій у суботу, 17 травня, йдеться, що в лондонському аеропорту Лутон було заарештовано 26-річного чоловіка за підозрою в змові з метою підпалу. Подробиць про особу затриманого в поліції наразі не повідомили.

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Перший підозрюваний, громадянин України Роман Лавринович, постав у п’ятницю, 16 травня, перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у трьох підпалах, що сталися минулого тижня.

Нагадаємо, у підпалі будинку Кіра Стармера в Кентіш-Тауні на півночі Лондона звинувачують 21-річного українця Романа Лавриновича. Звинувачення вважає його причетним ще до двох підпалів, пов’язаних з Кіром Стармером — вхідними дверима багатоквартирного будинку в сусідньому Іслінгтоні та автомобіля Toyota RAV4 у Кентіш-Тауні.