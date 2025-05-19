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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Підпал будинку Стармера: заарештували третього підозрюваного

Раніше затримали ще двох — 21-річного громадянина України Романа Лавриновича та 26-річного чоловіка, ім’я якого поки не розголошують.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Поліція Великої Британії

Поліція Великої Британії. / © pixabay.com

Лондонська поліція затримала ще одного чоловіка у справі про серію підпалів у столиці Великої Британії, серед яких — пожежа в будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це пише Reuters.

У понеділок вранці в Челсі, на південному заході Лондона, був заарештований 34-річний чоловік. Його підозрюють у змові з метою підпалу з ризиком для життя людей, повідомила столична поліція.

Це вже третій арешт у справі. Раніше затримали ще двох — 21-річного громадянина України Романа Лавриновича та 26-річного чоловіка, ім’я якого поки не розголошують.

Лавриновичу пред’явили звинувачення за трьома епізодами підпалу з загрозою життю у зв’язку з пожежами, які сталися минулого тижня. Один із інцидентів — займання вхідних дверей будинку Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун на півночі Лондона. На щастя, ніхто не постраждав, хоча будівлі було завдано пошкоджень.

На момент пожежі в будинку мешкала родина прем’єра — дружина і двоє дітей. Після обрання на посаду глави уряду Стармер переїхав до офіційної резиденції на Даунінг-стріт, 10.

Поліція також розслідує дві інші події, пов’язані з підпалами в Іслінгтоні та Кентіш-Тауні — біля входу в багатоквартирний будинок та за участю автомобіля Toyota RAV4. Усі об’єкти мають зв’язок із прем’єр-міністром, що підтверджено у матеріалах, поданих до Вестмінстерського магістратського суду.

У зв’язку з можливим політичним підтекстом розслідування веде антитерористичний підрозділ британської поліції.

Раніше британська поліція повідомила про арешт другого підозрюваного у причетності до серії підпалів об’єктів нерухомості, пов’язаних із прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Північному Лондоні. Напередодні за цими ж звинуваченнями було заарештовано громадянина України.

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