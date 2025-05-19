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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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485
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1 хв

Град побив усе навколо: Івано-Франківщину накрила потужна негода

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов ще напередодні. На окремих територіях випав тільки дощ із блискавками, однак у частині області стихія проявила себе значно агресивніше.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Івано-Франківщину накрила негода

Івано-Франківщину накрила негода. / © oboz.ua

У кількох районах Івано-Франківської області 19 травня пройшли сильні зливи з градом. Місцеві мешканці публікують фото наслідків негоди — дороги й подвір’я буквально вкрились шаром льоду.

Про потужну бурю повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

Івано-Франківщину накрила негода. / © oboz.ua

Івано-Франківщину накрила негода. / © oboz.ua

Найсильніше стихія вдарила по Богородчанському району — там град побив рослини, дороги та подвір’я стали білими від льоду.

За даними Укргідрометцентру, в регіоні зафіксовано:

  • зливу до 29 мм за 12 годин,

  • пориви північно-західного вітру 15–20 м/с,

  • грози та град діаметром до 19 мм.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Івано-Франківщину накрила негода. / © із соцмереж

Івано-Франківщину накрила негода. / © із соцмереж

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов ще напередодні. На окремих територіях випав тільки дощ із блискавками, однак у частині області стихія проявила себе значно агресивніше.

Місцеві мешканці публікують фото та відео наслідків, показуючи покриті льодом городи, прибудинкові території та автошляхи.

Град на Івано-Франківщині: негода побила рослини й укрила дороги льодом.

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