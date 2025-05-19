- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 485
- Час на прочитання
- 1 хв
Град побив усе навколо: Івано-Франківщину накрила потужна негода
Синоптики попереджали про погіршення погодних умов ще напередодні. На окремих територіях випав тільки дощ із блискавками, однак у частині області стихія проявила себе значно агресивніше.
У кількох районах Івано-Франківської області 19 травня пройшли сильні зливи з градом. Місцеві мешканці публікують фото наслідків негоди — дороги й подвір’я буквально вкрились шаром льоду.
Про потужну бурю повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
Найсильніше стихія вдарила по Богородчанському району — там град побив рослини, дороги та подвір’я стали білими від льоду.
За даними Укргідрометцентру, в регіоні зафіксовано:
зливу до 29 мм за 12 годин,
пориви північно-західного вітру 15–20 м/с,
грози та град діаметром до 19 мм.
Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Синоптики попереджали про погіршення погодних умов ще напередодні. На окремих територіях випав тільки дощ із блискавками, однак у частині області стихія проявила себе значно агресивніше.
Місцеві мешканці публікують фото та відео наслідків, показуючи покриті льодом городи, прибудинкові території та автошляхи.
Град на Івано-Франківщині: негода побила рослини й укрила дороги льодом.