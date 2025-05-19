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До України йде потепління: синоптикиня назвала точні дати
У вівторок, 20 травня, ще дощитиме, однак вже від четверга температура повітря почне підніматися.
Завтра, 20 травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Температура повітря протягом дня становитиме +13…18°C, на Волині, Рівненщині та на Луганщині буде +17…20°C», — зазначила вона.
За її даними, у четвер-п’ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20…25 градусів і лише на заході 23 травня атмосферний фронт освіжить повітря до +15…20 градусів.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, натомість липень і серпень — дуже теплими.