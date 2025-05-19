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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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893
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В Украину идет потепление: синоптик назвала точные даты

Во вторник, 20 мая, еще будет дождь, однако уже с четверга температура воздуха начнет подниматься.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
После 20 мая температура воздуха станет заметно выше.

После 20 мая температура воздуха станет заметно выше / © Associated Press

Завтра, 20 мая, в Украине будет снова преобладать влажная погода с периодическими дождями. Прояснения с солнцем также будут.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха в течение дня составит +13…18°C, на Волыни, Ровенщине и в Луганской области будет +17…20°C», — отметила она.

По ее данным, в четверг-пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +20…25 градусов и только на западе 23 мая атмосферный фронт освежит воздух до +15…20 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладнее, а июль и август — очень теплыми.

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Дата публикации
Количество просмотров
893
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