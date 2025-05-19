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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
125
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Бій майбутнього вже тут: технодесант 25-ої бригади перемагає технологіями

Класичні десанто-штурмові війська у ході війни змінюють тактику бойових дій і перетворюються на технодесант. Один з лідерів модернізації - 25-а Окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. 

Бій майбутнього вже тут: технодесант 25-ої бригади перемагає технологіями

Сучасні технологічні рішення - повітряні і наземні дрони - дозволяють 25-ій бригаді проводити успішні операції і тримати позиції на надскладному Покровському напрямку. 

Відеорепортаж з позицій технодесанту публікує «Українська правда».

Десантно-штурмові війська стали світовими лідерами у використання малих БПЛА у своїх операціях. А 25-а бригада одна з перших в ДШВ створила роту безпілотних систем. Згодом Січеславці прийшли до унікального рішення: при бригаді фактично запущено власне електронне виробництво. Тут функціонують лабораторія та пересувні ремонтні майстерні, які вдосконалюють дрони, адаптують цивільні дрони під бойові умови, створюють для десантників спецдрони із підвищеною дальністю і посиленим захистом від ворожих РЕБ. 

«Ми йдемо до того, щоб мінімізувати людські втрати і використання людського ресурсу і перекласти абсолютно все на роботизовані комплекси - наземні дрони, звичайні дрони, комерційні дрони, розвідувальні літальні апарати. Тобто по максимуму перейти на роботизовані комплекси, щоб зменшити втрати. Тому й технодесант», - розповів 

Андрій Тимощук, начальник взводу рухомої майстерні БПЛА-комплексів 25 бригади. 

25-а бригада на сьогодні є однією з найбільш боєздатних - і завдяки досвіду, і завдяки активному використанню новітніх технологій. Січеславці пройшли пекло 22-го року, брали участь у звільненні Харківщини, і вже більше року тримають ворога під Покровськом. 

«Ми зайшли сюди в березні 2024 року. На той час це ще був Авдіївський напрямок. Було дуже важко. Були постійні штурми з технікою. Кожного дня їхали колони танків, БТРи, БМП. Зараз вони побачили, що на техніці у них нічого не виходить, то перейшли до тактики малих груп. Вони постійно заходять двойками, тройками, стараються накопичитися в якомусь місці і проводити штурмові дії», - розповів командир самохідної артилерійської батареї 25-ої бригади з позивним «Темний». 

Саме такі малі групи під час пребування журналістів на позиціях знищив батальйон Сергія. За один виліт дронів - мінус 11 росіян разом з їхніми мотоциклами і баггі. Сергій брав участь у звільненні Котлиного - ключовій тактичній перемозі українських військ цього року. Тоді в инагоді стали наземні дрони Січеславців. За їх допомогою з-під носа у ворога з розбитого селища навіть вдалося вивезти двох цивільних жнок старшого віку. 

«На нашому напрямку росіяни стоять там само, де і півроку тому. Не даємо їм пройти. Тяжко, несемо втрати. Це війна. Ці втрати треба робити мінімальними», - каже командир батальйону 25-ої бригади Сергій. 

Січеславці - лідери з використання наземних роботизованих комплексів та повітрняих літальних апаратів. Вчитися використовувати дрони в бригаду їдуть навіть іноземці.Їх багато серед інженерів та операторів. 

Тут цінують особовий склад, тому всі бойові операції відбуваються винятково в поєднанні з технологіями: якісною розвідкою з повітря, віддаленим мінуванням, підготовкою штурмів артилерією та фпв-дронами.  

Дата публікації
Кількість переглядів
125
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