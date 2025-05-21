Почему убили Портнова: политолог объяснил возможные мотивы

Андрей Портнов / © УНИАН

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Российская пропаганда наверняка воспользуется убийством Андрея Портнова, чтобы обвинить Украину в «охоте» за границей, однако не стоит отвергать и другие, в частности, бизнес-версии конфликта.

Такое мнение в эфире телеканала Киев24 озвучил украинский политолог Владимир Фесенко.

«Россия точно будет использовать эту тему против Украины, потому что Портнов был одной из ключевых фигур в судебно-правовой системе времен Януковича», — отметил эксперт.

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По словам Фесенко, даже после побега Януковича Портнов сохранял значительное влияние в правовой среде Украины, оставаясь «теневым игроком», который имел связи с судьями и адвокатами. Также он неоднократно публично критиковал власть после Революции Достоинства как Петра Порошенко, так и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что 10-15 лет назад он был одной из самых влиятельных фигур в политико-правовой системе Украины», — подчеркнул Фесенко.

Он не исключает, что причиной убийства могли стать конфликты бизнеса или давние «долговые обязательства».

«У Портнова могли быть теневые связи с разными людьми в бизнесе. Он мог быть не просто консультантом, но и эдаким „разводящим“ в разных конфликтах», — объяснил политолог. По его мнению, не исключено, что старые конфликты «достали его» именно в Испании.

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Отдельно Фесенко обратил внимание на возможные попытки Кремля перекрыть эту историю предварительными преступлениями собственных спецслужб.

«Им уже нужно перебить историю, когда они убили российского пилота, который из России, с винтокрылом, затем переехал в Испанию. Его российские спецслужбы убили. Такая месть в стиле Путина. Замочит неважно где. Поэтому в данном случае Россия в пропагандистских целях будет использовать это убийство», — отметил эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Портнова застрелили утром 21 мая в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.