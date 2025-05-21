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"Динамо" официально определилось с будущим Ярмоленко в клубе
Андрей продлил контракт с "бело-синими" еще на один сезон.
Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Андреем Ярмоленко.
Новое соглашение 35-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитано до завершения сезона-2025/26, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
В сезоне-2024/25 Ярмоленко провел 32 матча за "Динамо" во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и одной голевой передачей.
Андрей помог киевлянам выиграть чемпионат Украины в 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.
В последнем матче против "Черноморца" он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате Украины за всю историю (114 голов), обойдя экс-нападающего "бело-синих" Сергея Реброва, который ныне возглавляет сборную Украины.
Также Ярмоленко приблизился к званию лучшего бомбардира в истории УПЛ. Андрей занимает четвертую позицию в этом списке. Впереди него расположились Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).
Напомним, Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года после шести сезонов выступлений за границей за немецкую "Боруссию" Дортмунд, английский "Вест Хэм" и "Аль-Айн" из ОАЭ. Ранее он также играл за киевлян с 2007 по 2017 год.