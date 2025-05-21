Стали відомі подробиці вбивства радника Януковича в Іспанії – El Pais

Андрій Портнов. / © УНІАН

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У середу вранці в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, що неподалік Мадрида, було вбито українця Андрія Портнова — колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича, який проходив під слідством у справах про корупцію.

Іспанське видання El País надало подробиці інциденту.

Інцидент стався близько 9:15 за місцевим часом біля престижної Американської школи. Портнов перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли до нього наблизились двоє або троє озброєних осіб і відкрили вогонь. Йому завдали щонайменше п’ять пострілів, три з яких — у голову та тулуб. За попередніми даними, один із пострілів у потилицю став смертельним.

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Поліція прибула на місце після виклику від очевидця, який виявив пораненого чоловіка без свідомості на вулиці Calle de América. Медики з екстреної служби Summa 112 констатували смерть на місці. Постріли пролунали вже після того, як усі учні школи увійшли на заняття, тому свідками трагедії не стали ані діти, ані їхні батьки.

У школі підтвердили, що загиблий був одним із батьків, але не надали додаткових деталей. Представники закладу зазначили, що адміністрація перебуває в шоковому стані та проводить внутрішні наради щодо подальших дій. Навчання триває у звичному режимі.

Наразі жодних затримань у справі не відбулося. Поліція не розголошує типу використаної зброї та продовжує слідчі дії. Обставини вбивства з’ясовуються.

Нагадаємо, Андрій Портнов обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича та вважався одним із головних ідеологів судової реформи. Після подій Революції Гідності у 2014 році він залишив територію України.

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