В ВСУ раскрыли планы Кремля на лето: подробности

ВСУ на фронте

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Путин продолжает затягивать мирные переговоры, надеясь, что его армия сможет добиться тактических успехов на фронте. Большой акцент Кремль делает на подготовку летнего наступления, однако реальные возможности окупантов крайне ограничены.

Об этом 24 Канала рассказал генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, россияне сейчас активизировались на востоке — идут в атаку на Покровском, Торецком направлениях, а также двигаются к Временному Яру и Константиновке. Основная цель — полная оккупация Донецкой области.

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В то же время, по словам Маломужа, для достижения этих планов у врага просто нет нужных ресурсов.

Кроме Донетчины, Кремль продолжает озвучивать планы по Харьковской и Сумской областям. Однако генерал считает это скорее элементом пропаганды, ведь «Путин даже не может полностью вытеснить ВСУ из Белгородщины и Курщины».

Генерал также отмечает, что протяженность фронта от севера до Крыма составляет более 1 000 км, а для эффективных наступательных действий России требуется не менее миллиона солдат. Но этого ресурса у нее нет.

«Враг уже потерял более 975 тысяч окупантов. Их резерв — плохо подготовленные солдаты, которых бросают в бой после нескольких недель тренировок. В то же время, значительная часть войск задействована внутри страны для удержания режима», — пояснил Маломуж.

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По его словам, мобилизационные возможности РФ постепенно иссякают. Несмотря на вероятный переброс новых сил на определенные участки фронта, «масштабного наступления по всей линии столкновения враг не сможет провести».

Напомним, по словам военного эксперта, основателя БО «Реактивная почта» Павла Нарожного, российская армия, вероятно, активизирует боевые действия летом по двум направлениям — Сумскому и Харьковскому.

По словам Нарожного, бои уже продолжаются на обоих направлениях, но ситуация на Сумщине еще сложнее, чем на Харьковщине. Там, по его оценке, сосредоточено около 60 тысяч русских военных.