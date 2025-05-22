В ЗСУ розкрили плани Кремля на літо: подробиці

ЗСУ на фронті

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Путін продовжує затягувати мирні переговори, сподіваючись, що його армія зможе досягти тактичних успіхів на фронті. Великий акцент Кремль робить на підготовку літнього наступу, однак реальні можливості окупантів вкрай обмежені.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За його словами, росіяни зараз активізувалися на сході — йдуть в атаку на Покровському, Торецькому напрямках, а також рухаються до Часового Яру та Костянтинівки. Основна мета — повна окупація Донецької області.

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Водночас, за словами Маломужа, для досягнення цих планів у ворога просто немає потрібних ресурсів.

Крім Донеччини, Кремль продовжує озвучувати плани щодо Харківської та Сумської областей. Проте генерал вважає це радше елементом пропаганди, адже «Путін навіть не може повністю витіснити ЗСУ з Бєлгородщини та Курщини».

Генерал також зазначає, що протяжність фронту — від півночі до Криму — складає понад 1 000 км, а для ефективних наступальних дій Росії потрібно щонайменше мільйон солдатів. Але цього ресурсу вона не має.

«Ворог уже втратив понад 975 тисяч окупантів. Їхній резерв — це погано підготовлені солдати, яких кидають у бій після кількох тижнів тренувань. Водночас значна частина військ задіяна всередині країни для утримання режиму», — пояснив Маломуж.

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За його словами, мобілізаційні можливості РФ поступово вичерпуються. Попри ймовірне перекидання нових сил на певні ділянки фронту, «масштабного наступу по всій лінії зіткнення ворог не зможе провести».

Нагадаємо, за словами військового експерта, засновника БО «Реактивна пошта» Павла Нарожного, російська армія, ймовірно, активізує бойові дії влітку на двох напрямках — Сумському та Харківському.

За словами Нарожного, бої вже тривають на обох напрямках, але ситуація на Сумщині є ще складнішою, ніж на Харківщині. Там, за його оцінкою, зосереджено близько 60 тисяч російських військових.