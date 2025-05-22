ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1338
Час на прочитання
1 хв

Єрмак назвав країну, яка готова прийняти переговори з РФ

Швейцарія готова прийняти майбутні зустрічі, на яких вестимуться переговори про мир в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Керівник ОП Андрій Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак / © Getty Images

Швейцарія підтвердила свою готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання з РФ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

Керівник ОП розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни і майбутнє діалогу про мир.

Люхінгер підтвердив, що його країна готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «було б чудово», якби Росія та Україна провели переговори про припинення вогню у Ватикані.

Перед цим новий Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie