Єрмак назвав країну, яка готова прийняти переговори з РФ

Керівник ОП Андрій Єрмак / © Getty Images

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Швейцарія підтвердила свою готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання з РФ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

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Керівник ОП розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни і майбутнє діалогу про мир.

Люхінгер підтвердив, що його країна готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «було б чудово», якби Росія та Україна провели переговори про припинення вогню у Ватикані.

Перед цим новий Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ.

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