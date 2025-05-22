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Єрмак назвав країну, яка готова прийняти переговори з РФ
Швейцарія готова прийняти майбутні зустрічі, на яких вестимуться переговори про мир в Україні.
Швейцарія підтвердила свою готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання з РФ.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Сьогодні Єрмак провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
Керівник ОП розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни і майбутнє діалогу про мир.
Люхінгер підтвердив, що його країна готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «було б чудово», якби Росія та Україна провели переговори про припинення вогню у Ватикані.
Перед цим новий Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан для прямої зустрічі України та РФ.