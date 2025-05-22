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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Ермак назвал страну, которая готова принять переговоры с РФ

Швейцария готова принять предстоящие встречи, на которых будут вестись переговоры о мире в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Руководитель ОП Андрей Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак / © Getty Images

Швейцария подтвердила свою готовность принять предстоящие встречи по мирному урегулированию с РФ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сегодня Ермак провел разговор с советником по национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.

Руководитель ОП рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны и предстоящем диалоге о мире.

Люхингер подтвердил, что его страна готова принять предстоящие встречи по мирному урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Россия и Украина провели переговоры о прекращении огня в Ватикане.

До этого новый Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан для прямой встречи Украины и РФ.

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