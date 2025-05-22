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Ермак назвал страну, которая готова принять переговоры с РФ
Швейцария готова принять предстоящие встречи, на которых будут вестись переговоры о мире в Украине.
Швейцария подтвердила свою готовность принять предстоящие встречи по мирному урегулированию с РФ.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Сегодня Ермак провел разговор с советником по национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.
Руководитель ОП рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны и предстоящем диалоге о мире.
Люхингер подтвердил, что его страна готова принять предстоящие встречи по мирному урегулированию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Россия и Украина провели переговоры о прекращении огня в Ватикане.
До этого новый Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан для прямой встречи Украины и РФ.