"Реал" оголосив про відхід легенди клубу та володаря "Золотого м'яча"

Лука Модрич / © Associated Press

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Мадридський "Реал" оголосив, що хорватський півзахисник Лука Модрич залишить команду після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

Сторони вирішили не подовжувати контракт, який закінчується влітку цього року.

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Модрич виступає за "Реал" від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". Сумарно хорват провів за мадридців 590 матчів у всіх турнірах, відзначившись 43 голами та 95 асистами.

Лука завоював з "вершковими" 28 трофеїв. Він є найтитулованішим футболістом в історії мадридського клубу.

Модрич є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями ФІФА та УЄФА.

Усі трофеї Луки Модрича в "Реалі":

Чемпіон Іспанії (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

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Володар Кубка Іспанії (2): 2013/14, 2022/23

Володар Суперкубка Іспанії (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Переможець Ліги чемпіонів (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Володар Суперкубка УЄФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

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Переможець Клубного чемпіонату світу (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Володар Міжконтинентального кубка: 2024

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера "Реала" та очолить збірну Бразилії.

Очікується, що на Клубному чемпіонаті світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США, мадридцями керуватиме Хабі Алонсо. За інформацією ЗМІ, 43-річний іспанець уже підписав контракт з "Реалом".

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На груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025 суперниками "Реала" будуть "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) та "Пачука" (Мексика).