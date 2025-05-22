"Реал" объявил об уходе легенды клуба и обладателя "Золотого мяча"

Лука Модрич / © Associated Press

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Мадридский "Реал" объявил, что хорватский полузащитник Лука Модрич покинет команду после завершения Клубного чемпионата мира-2025.

Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Стороны решили не продлевать контракт, который истекает летом этого года.

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Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма". Суммарно хорват провел за мадридцев 590 матчей во всех турнирах, отличившись 43 голами и 95 ассистами.

Лука завоевал со "сливочными" 28 трофеев. Он является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Модрич является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. В том же сезоне он был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА.

Все трофеи Луки Модрича в "Реале":

Чемпион Испании (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

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Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23

Обладатель Суперкубка Испании (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Победитель Лиги чемпионов (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка УЕФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

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Победитель Клубного чемпионата мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Обладатель Межконтинентального кубка: 2024

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти покинет пост главного тренера "Реала" и возглавит сборную Бразилии.

Ожидается, что на Клубном чемпионате мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США, мадридцами будет руководить Хаби Алонсо. По информации СМИ, 43-летний испанец уже подписал контракт с "Реалом".

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На групповом этапе Клубного чемпионата мира-2025 соперниками "Реала" будут "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и "Пачука" (Мексика).