Модрич стал самым титулованным футболистом в истории "Реала": как выглядит топ-5

Хорватский полузащитник Лука Модрич установил рекорд по количеству выигранных трофеев в составе мадридского "Реала".

14 августа 38-летний хорват завоевал со "сливочными" Суперкубок УЕФА-2024. Подопечные Карло Анчелотти на стадионе "Народовы" в Варшаве обыграли итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

Этот трофей стал для Модрича 27-м в футболке "бланкос". Он стал единоличным рекордсменом "Королевского клуба" по этому показателю.

Топ-5 титулованных футболистов в истории "Реала":

1. Лука Модрич – 27

2-3. Дани Корвахаль – 26

2-3. Начо – 26

4-5. Карим Бензема – 25

4-5. Марсело – 25

Большие trophies won в Real Madrid's 122-летней истории:



◉ 27 — Лука Модрич

◎ 26 — Dani Carvajal

◎ 26 — Nacho

◎ 25 — Karim Benzema

◎ 25 — Marcelo



Легенд Лука. pic.twitter.com/u0hrfNAHVq — Squawka (@Squawka) Август 14, 2024

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма". Суммарно хорват провел за мадридский клуб 535 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 86 результативных передач.

Лука является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. В том же сезоне он был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА.

Все трофеи Луки Модрича с "Реалом":

Чемпион Испании (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23

Обладатель Суперкубка Испании (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Победитель Лиги чемпионов (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка УЕФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Победитель Клубного чемпионата мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Добавим, что в первом туре нового розыгрыша чемпионата Испании мадридцы, в составе которых выступает украинский голкипер Андрей Лунин, 18 августа на выезде встретятся с "Мальоркой".

Ранее сообщалось, что легенда "Реала" и сборной Португалии объявил о завершении карьеры.

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