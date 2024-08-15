В Сумах прогремел взрыв

В Сумах раздался взрыв 15 августа во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщило "Суспільне Суми".

Издание указало, что в Сумах был слышен звук взрыва. А Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной вражеской цели через Сумскую область.

Перед этим в ВС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Напомним, ранее в центральных, северных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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