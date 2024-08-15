В Сумах прогремел взрыв

Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистики.
В Сумах раздался взрыв 15 августа во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщило "Суспільне Суми".
Издание указало, что в Сумах был слышен звук взрыва. А Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной вражеской цели через Сумскую область.
Перед этим в ВС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Напомним, ранее в центральных, северных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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