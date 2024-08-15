У Сумах прогримів вибух

У Сумах пролунав вибух 15 серпня під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомило "Суспільне Суми".

Видання вказало, що в Сумах було чути звук вибуху. А Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ворожу ціль через Сумську область.

Перед цим у ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, раніше у центральних, північних та східних областях України було оголошено повітряну тривогу.

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