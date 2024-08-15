У Сумах прогримів вибух

Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістикою.
У Сумах пролунав вибух 15 серпня під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомило "Суспільне Суми".
Видання вказало, що в Сумах було чути звук вибуху. А Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ворожу ціль через Сумську область.
Перед цим у ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, раніше у центральних, північних та східних областях України було оголошено повітряну тривогу.
Читайте також: