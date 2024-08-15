Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленными, взятыми на Курщине – FT

Речь может идти об обмене сотен пленных.
Представители Украины и России начинают вести переговоры об обмене военнопленными, которых украинские бойцы захватили в Курской области.
Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке.
Переговоры между Украиной и Россией об обмене пленными начались после десяти дней тяжелых боев в Курской области.
Точное количество российских военных, взятых в плен Силами обороны Украины во время захода на Курщину, не разглашается. В то же время издание указало, что, по информации от представителей украинского правительства и военных, речь может идти о сотнях. Среди российских пленных есть много молодых призывников.
По мнению авторов статьи, захват в плен российских бойцов усилит позицию Киева на переговорах по возвращению тысяч собственных военных и гражданских, которые находятся в кремлевских застенках с самого начала войны.
Отметим, накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона проявила инициативу по началу переговоров об обмене пленными.
Напомним, по данным источников ТСН.ua, спецназовцы СБУ в Курской области взяли в плен 102 российских военных – бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка и подразделения "Ахмат".
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