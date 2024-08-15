Превзошел Гвардиолу: тренер "Реала" стал рекордсменом Суперкубка Европы

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил уникальный рекорд в Суперкубке УЕФА.

Завоевав во главе "сливочных" Суперкубок Европы-2024, 65-летний итальянский специалист стал самым титулованным тренером в истории этого турнира.

Он выиграл свой пятый Суперкубок УЕФА, обойдя по этому показателю испанца Хосепа Гвардиолу, на счету которого четыре трофея.

Анчелотти выигрывал Суперкубок УЕФА дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

В 2003 году Карло в Суперкубке Европы привел "Милан" к победе над "Порту" (1:0), а в 2007-м "россонери" под его руководством обыграли "Севилью" (3:1).

В 2014-м "сливочные" во главе с Анчелотти в Суперкубке УЕФА одолели "Севилью" (2:0), в 2022-м одержали победу над "Айнтрахтом" (2:0), а в 2024-м – над "Аталантой" (2:0).

Большинство wins в UEFA Super Cup как manager:



◉ 5 – Carlo Ancelotti

◎ 4 — Pep Guardiola



Don Carlo ежедневно. pic.twitter.com/pwi4or7FlN — Squawka (@Squawka) Август 14, 2024

"Реал" после победы над "Аталантой" стал абсолютным рекордсменом по выигранным Суперкубкам Европы. "Королевский клуб" шесть раз триумфовал в этом турнире (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).

"Бланкос" обошли по этому показателю "Барселону" и "Милан", которые завоевывали трофей по пять раз.

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