Переписал историю: Модрич побил рекорд легендарного Пушкаша в "Реале"

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым старшим футболистом в истории мадридского "Реала", побив рекорд легендарного Ференца Пушкаша.

Произошло это в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25 против "Сельты". На 63-й минуте Модрич вышел на замену, благодаря чему стал самым возрастным игроком в истории "Королевского клуба" – 39 лет и 40 дней.

Лука побил рекорд венгерского форварда Ференца Пушкаша, который в 1966 году провел последний матч за "сливочных" в возрасте 39 лет и 36 дней.

К своему историческому достижению хорват в матче с "Сельтой" добавил еще и результативное действие. На 66-й минуте Модрич отдал роскошную разрезную передачу на Винисиуса Жуниора, который стал автором победного мяча (2:1).

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма". Суммарно хорват провел за мадридцев 547 матчей и завоевал 27 трофеев. Он является самым титулованным футболистом в истории клуба.

Кроме того, Лука является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. В том же сезоне он был признан лучшим игроком года по версиям ФИФА и УЕФА.

Все трофеи Луки Модрича в "Реале":

Чемпион Испании (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23

Обладатель Суперкубка Испании (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Победитель Лиги чемпионов (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Обладатель Суперкубка УЕФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Победитель Клубного чемпионата мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Обыграв "Сельту", мадридский клуб (24 очка) догнал лидера "Барселоны" в турнирной таблице Примеры, но каталонцы имеют игру в запасе.

В следующем туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти 26 октября примет "Барселону", но перед этим 22 октября сыграет дома с дортмундской "Боруссией" в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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