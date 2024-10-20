"Реал" с эффектным голом Мбаппе одержал непростую победу и догнал "Барселону" в Ла Лиге (видео)

Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч с "Сельтой" на скамейке для запасных.

Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в гостевом матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в городе Виго завершился со счетом 1:2 .

Счет во встрече был открыт на 20-й минуте – Килиан Мбаппе из-за пределов штрафной отличным ударом отправил мяч в левую "девятку".

Хозяева отыгрались на старте второго тайма – на 51-й минуте отличился Виллиот Сведберг.

Но на 66-й минуте "сливочные" забили победный мяч – Винисиус Жуниор воспользовался идеальной передачей Луки Модрича, которая разрезала всю оборону соперника, обошел голкипера и покатил в пустые ворота.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке для запасных – в стартовом составе вышел бельгиец Тибо Куртуа, который восстановился после травмы.

Обзор матча "Сельта" – "Реал" Мадрид

Благодаря этой победе "Реал" (24 очка) догнал лидера "Барселону" в турнирной таблице Примеры, но каталонцы имеют игру в запасе. "Сельта" (13 пунктов) размещается на десятой позиции.

В следующем туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти 26 октября примет "Барселону", но перед этим 22 октября сыграет дома с дортмундской "Боруссией" в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

"Сельта" 27 октября на выезде сразится с "Леганесом" в чемпионате Испании.

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