Неожиданный ответ 3-й ОШБР от 47-й ОМБ: чья идея победила (видео)

На днях реклама Третьей штурмовой вызвала волну критики. Однако ответ не заставил себя ждать.

В 47-й отдельной механизированной бригаде "ответили" на рекламу Третьей штурмовой бригады. Последняя в рамках популяризации рекрутинга столкнулась с критикой.

Соответствующее видео 47 отдельная механизированная бригада опубликовала в Сети.

"Нам кажется, что вы забыли, как должна выглядеть реклама Вооруженных сил Украины ", – написали в бригаде.

В бригаде отметили, что актера из легендарного ролика 20-летней давности зовут Виктор и сейчас он служит в 47-й отдельной механизированной бригаде.

"Как и тогда снова призывает на контракт. Но если контракт, то только в Мáгуре. Кто не понял о чем мы — смотрите здесь", — подписали видео авторы.

В 47-й отдельной механизированной бригаде "ответили" на рекламу Третьей штурмовой бригады

Что предшествовало

ТСН.ua выяснял, почему известная Третья штурмовая бригада подверглась волне критики.

Дело в том, что на большинстве рекламных плакатов изображены женщины с военными или без них и написано: "Я люблю Третью штурмовую". На плакатах одна девушка обнимает военного, сидя впереди него на мотоцикле, у другой военный отражается в солнцезащитных очках, третья девушка с обнаженным животом лежит у военного на коленях.

Как объяснили в самой бригаде, они ожидали, что эта кампания вызовет спор, но надеялись, что внимание пойдет им на пользу.

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