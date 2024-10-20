Операция в Курской области стимулирует Россию к обмену пленными — ISW

Россия начала чаще осуществлять обмены военнопленных с Украиной после того, как ВСУ взяли под контроль части Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете упомянули об состоявшемся на днях обмене пленными в формате" один на один", ставшим четвертым с начала операции ВСУ в Курской области 6 августа 2024 года.

Аналитики ISW обратили внимание на тот факт, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией существенно выросла.

Так, во время предыдущих трех обменов стороны обменяли в общей сложности по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года Россия и Украина совершили только три обмена пленными.

"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию к участию в обменах пленными", – говорится в отчете.

Напомним, 19 октября Украина в рамках очередного обмена вернула из российского плена 95 военных.

"95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе", – отметил Владимир Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что это был уже 58-й обмен военнопленными между Украиной и Россией, а всего из российского плена освобождено уже 3767 украинцев.

Особенность этого обмена в том, что Украина вернула немало граждан, получивших "приговоры судебной системы РФ и осужденных".

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко рассказал, что во время обмена домой вернули 34 "азовца", участвовавших в обороне Мариуполя.

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