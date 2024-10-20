В Нижегородской области РФ дроны атаковали завод ВПК

В городе Дзержинск Нижегородской области РФ ночью прогремели взрывы. Под ударом оказался ФКП завод имени Я.М.Свердлова, являющийся частью российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Согласно данным, взрывы были слышны как в Дзержинске, так и в областном центре – Нижнем Новгороде, около 4:30 утра по местному времени. Также поступают сообщения о длительной стрельбе, связываемой с действиями противовоздушной обороны — российские военные пытались сбить дроны в воздухе.

Местные жители утверждают, что целью атаки стал завод имени Я. М. Свердлова.

Этот завод известен как один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ и снарядов для различных отраслей, включая авиационные и артиллерийские боеприпасы, а также ракеты для ПВО.

Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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