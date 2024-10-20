ВС РФ снова атаковали Киев: в столице раздавались взрывы, детали

Воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Российские захватчики ночью против 20 октября в очередной раз атаковали Киев ударными дронами.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

В частности, в Киев беспилотники запустили с южного и северо-восточного направлений. Баражирующие боеприпасы заходили в столицу несколькими волнами.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов.

"Приблизительно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", — отметил Попко.

Данные оперативного строительства еще обновляются и уточняются.

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате пострадала одна женщина.

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