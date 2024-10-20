Переписав історію: Модрич побив рекорд легендарного Пушкаша в "Реалі"

Хорват став найбільш віковим гравцем в історії "Королівського клубу".

Хорватський півзахисник Лука Модрич став найстаршим футболістом в історії мадридського "Реала", побивши рекорд легендарного Ференца Пушкаша.

Сталося це в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 проти "Сельти". На 63-й хвилині Модрич вийшов на заміну, завдяки чому став найбільш віковим гравцем в історії "Королівського клубу" – 39 років та 40 днів.

Лука побив рекорд угорського форварда Ференца Пушкаша, який 1966 року провів останній матч за "вершкових" у віці 39 років та 36 днів.

До свого історичного досягнення хорват у матчі із "Сельтою" додав ще й результативну дію. На 66-й хвилині Модрич віддав розкішну розрізну передачу на Вінісіуса Жуніора, який став автором переможного м'яча (2:1).

Модріч виступає за "Реал" від 2012 року, коли перейшов з англійського "Тоттенгема". Сумарно хорват провів за мадридців 547 матчів та завоював 27 трофеїв. Він є найтитулованішим футболістом в історії клубу.

Крім того, Лука є володарем "Золотого м'яча" 2018 року. Того ж сезону він був визнаний найкращим гравцем року за версіями ФІФА та УЄФА.

Усі трофеї Луки Модрича в "Реалі":

Чемпіон Іспанії (4): 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Володар Кубка Іспанії (2): 2013/14, 2022/23

Володар Суперкубка Іспанії (5): 2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24

Переможець Ліги чемпіонів (6): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24

Володар Суперкубка УЄФА (5): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024

Переможець Клубного чемпіонату світу (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

Обігравши "Сельту", мадридський клуб (24 очки) наздогнав лідера "Барселону" в турнірній таблиці Примери, але каталонці мають гру в запасі.

У наступному турі Ла Ліги команда Карло Анчелотті 26 жовтня прийме "Барселону", але перед цим 22 жовтня вдома зіграє з дортмундською "Боруссією" в матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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